Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heyecanla seyrettikleri dizinin bitmesiyle büyük boşluk içine düşen hayranlarını ise iyi bir haber bekliyor. Maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâye yapım aşamasında. Henüz adı resmî olarak açıklanmadı ama Belfast’ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye “Bloodmoon” (Kanlı Ay) diyor. Seri, Game of Thrones’tan 5 bin yıl önceki olayları konu alacak. Bu da son sekiz sezonda seride yer alan hiçbir karakterin bu yeni yapımda olmayacağı anlamına geliyor. Dizinin yapımcısı olan HBO, dizinin “Kahramanlar Çağı’ndan, en karanlık zamanlara dönüşü” işleyeceğini bildirdi. Çekimler her ne kadar Belfast’ta başlamış olsa da yayın tarihi olarak en erken 2020 yılı konuşuluyor.