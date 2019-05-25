Necip Fazıl Kısakürek’in şahsi eşyalarıyla kullandığı mobilyaların da aralarında bulunduğu kalıcı sergi, usta yazarın vefatının 36. yılında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfının Ümraniye’deki yeni mekânında, edebiyatseverlerle buluşacak. Kısakürek’in torunu olan Emrah Kısakürek yaptığı açıklamada “Üstadın eşyalarını koruduk. Tamiratını, bakımlarını yaptık” ifadelerini kullandı. Necip Fazıl’ın torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise “Üstat bir eser yaparken nasıl çalışmış; bütün eskizleri, şablonları mevcut. Müdafaaları, kendi ailesinin ya da annesinin yazdığı el yazısı notlar, ithaflar hepsi burada” şeklinde konuştu. Büyük Doğu Yayınları Editörü Suat Ak “Hapishanede ‘Çöle İnen Nur’ kitabının içerisinde bir bölüm olan ‘Hazreti Fatıma Bahsi’ni yazarken gözyaşlarına boğulmuş. Gözyaşlarını zapt etmiş olduğu mendil burada” dedi.
Üstat yadigârı
25.05.2019 - 02:52 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Necip Fazıl Kısakürek’in eşyalarından günümüze ulaşan hatıraları, ailesi tarafından hayata geçirilen sergiyle gün yüzüne çıkıyor.
Etiketler : necip fazıl,necip fazıl müzesi,
627012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/627012.aspx
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