Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının gelenek hâline getirdiği “Yaz Oyunları” başlıyor. Sezon boyunca beğeniyle seyredilen “Felatun Bey ile Rakım Efendi”, “Hastalık Hastası”, “Bizim Aile”, “Amanvermez Avni” ve “Cibali Karakolu” oyunlarının yer aldığı program, 11-16 Haziran tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek. Program Ahmet Mithat Efendi’nin romanından adapte edilen ve yanlış Batılılaşmayı işleyen “Felatun Bey ile Rakım Efendi” oyunu ile başlayacak.