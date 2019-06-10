Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

On yedi sanatçının meydana getirdiği çalışmalar, ‘Yarından Sonra’ adlı karma sergiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Değişen atmosfer, eriyen buzullar, okyanus ve kara ile alakalı detaylar sanatçıların hassasiyeti ile tuvallere ve heykellere yansıyor. Emre Çelikkol, Gökçe Sözen, Kadir Banabak gibi sanatçılarının eserlerinin bulunduğu sergi, iklim ve global ısınma hususunda yapılan yanlışların doğurduğu tesirler hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Çevre problemlerine dair tek bir çarenin olmadığına dikkat çeken sergi, ziyaretçilere neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ‘Yarından Sonra’, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.