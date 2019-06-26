Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Denizcilik Bankası TAO’nun Genel Müdürü Celâlettin Erol’un oğlu Reşit Mehmet Erol’un Rahmi M. Koç Müzesine bağışladığı eserler ve müzenin koleksiyonuna ait parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan ‘Seyr-i Sefain İdaresinden Türkiye Denizcilik İşletmelerine” adlı sergi belgeler, objeler, fotoğraflar ve efemeralarla bir tarihi gözler önüne seriyor. Denizciliğe olan alakasının çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Reşit Mehmet Erol “İlgim bir tutkuya dönüşmeye başlayınca aileme ait arşivi incelemeye ve araştırmalar yapmaya başladım. Özellikle Denizcilik Bankası TAO dönemi ile ilgili obje ve belgeleri derlemeye toplamaya çalıştım. Türk sivil denizciliğinin mühim bir dönemini kapsayan bir koleksiyonu seneler içinde bir araya getirebildim. Bu koleksiyonu geniş kitlelerle paylaşmak istedim” diyor. Sergi, 29 Eylül’e kadar Rahmi M. Koç Müzesinde ziyaret edilebilecek.