Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Poll Production organizasyonuyla 10 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden ünlü sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. Türkiye'nin konser mekanı klasiği olan Harbiye Açıkhava’da yıldızlar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Unutulmaz şarkılar ve sürpriz sahne şovlarıyla sıcak yaz gecelerine damga vuracak konser serisi Berkay’la başlayacak; Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın ile sürecek.

Fizy ile konserler müzikseverlerin ayağına gelecek

Konserlere gidemeyen müzikseverler Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ile heyecana ortak olacak. Gecenin ilk üç şarkısı fizy’den canlı olarak izlenebilecek, böylece konserin coşkusunu isteyen herkes yaşayabilecek.

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı şöyle

24 Temmuz: Berkay

25 Temmuz: Ziynet Sali

26 Temmuz: Koray Avcı

27 Temmuz: Sibel Can

28 Temmuz: Volkan Konak

29 Temmuz: Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun

30 Temmuz: Selami Şahin

31 Temmuz: Mustafa Sandal

01 Ağustos: Demet Akalın