Turkcell’in bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Poll Production organizasyonuyla 10 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden ünlü sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. Türkiye'nin konser mekanı klasiği olan Harbiye Açıkhava’da yıldızlar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında dinleyicileriyle bir araya gelecek. 

Unutulmaz şarkılar ve sürpriz sahne şovlarıyla sıcak yaz gecelerine damga vuracak konser serisi Berkay’la başlayacak; Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın ile sürecek. 

Fizy ile konserler müzikseverlerin ayağına gelecek 
Konserlere gidemeyen müzikseverler Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ile heyecana ortak olacak. Gecenin ilk üç şarkısı fizy’den canlı olarak izlenebilecek, böylece konserin coşkusunu isteyen herkes yaşayabilecek. 

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı şöyle 

24 Temmuz: Berkay 
25 Temmuz: Ziynet Sali 
26 Temmuz: Koray Avcı 
27 Temmuz: Sibel Can 
28 Temmuz: Volkan Konak 
29 Temmuz: Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun 
30 Temmuz: Selami Şahin 
31 Temmuz: Mustafa Sandal 
01 Ağustos: Demet Akalın  