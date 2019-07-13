Senaryosu Durmuş Akbulut tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini yine Akbulut üstlenecek. Filmin tamamen biyografik olmadığına dikkati çeken Akbulut “Bu filmin, Türk sinemasında ressamı konu alan kurmacaya dayalı ilk uzun metraj filmi olduğunu bilmemiz gerek. İçinde dramı ve mizahı da barındıran, yer yer fantastik öğelerle süslü bir ilk örnek. Daha önce hiç yapılmadı” açıklamasında bulundu. Filmin çekimlerinin ağırlıklı olarak Balıkesir ve İstanbul’da yapılacağını, birkaç sahnenin Çanakkale’de çekilebileceğini aktaran Akbulut, yaklaşık dört hafta sürecek çekimlere sonbaharın kışa dönük rengi ortaya çıkmadan bütün çekimlerin tamamlanmış olması için 21 Ağustos’ta başlayacaklarını dile getirdi.
Devrim Erbil’in hayatı beyazperdeye geliyor
13.07.2019 - 03:01 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin son dönem önde gelen ressamlarından Devrim Erbil’in hayatı, “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi ki” filmiyle beyazperdeye aktarılacak.
Etiketler : devrim erbil,devrim erbil hayatı,devrim erbil sinema,
636709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/636709.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER