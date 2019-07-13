Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosu Durmuş Akbulut tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini yine Akbulut üstlenecek. Filmin tamamen biyografik olmadığına dikkati çeken Akbulut “Bu filmin, Türk sinemasında ressamı konu alan kurmacaya dayalı ilk uzun metraj filmi olduğunu bilmemiz gerek. İçinde dramı ve mizahı da barındıran, yer yer fantastik öğelerle süslü bir ilk örnek. Daha önce hiç yapılmadı” açıklamasında bulundu. Filmin çekimlerinin ağırlıklı olarak Balıkesir ve İstanbul’da yapılacağını, birkaç sahnenin Çanakkale’de çekilebileceğini aktaran Akbulut, yaklaşık dört hafta sürecek çekimlere sonbaharın kışa dönük rengi ortaya çıkmadan bütün çekimlerin tamamlanmış olması için 21 Ağustos’ta başlayacaklarını dile getirdi.