Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitaptaki yolculuk şöyle: Amerikalı Bea, gerçek aşkı hissetmeye kararlıdır ve Leyla ile Mecnun’u okumak için değişim öğrencisi olarak Suriye’ye gider. Ancak Suriye’de iç savaşın baskısı her geçen gün daha da hissedilmektedir. Bea, bir ailenin yanında yaşamaya başlar. Bu evde hayat, kendi kültüründen oldukça farklıdır. Bea’nin kitaba ulaşması hiç de kolay olmaz; günlerini kütüphanede, kitap bekleyerek geçirir. Yine de vazgeçmez. Azmi, kaderinin kapısını aralar ve kendini gerçek bir Leyla ile Mecnun masalının içinde bulur. Kaldığı evin Endonezyalı hizmetçisi Nisrine ile sokağın karşısındaki karakolda polis olarak çalışan Adel arasındaki imkansız aşkı fark etmiştir.

Khaled Hosseini’nin, “Robbins’in melodik dramı bir savaş ve aile hikayesi ama her şeyden öte, dizginlenemez bir aşkın sevinç nidası” yorumunda bulunduğu kitap, gerçeklerden yola çıkan hikayesi ile dikkat çekiyor.