Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Nisha Ganatra’nın bu hafta seyirciyle buluşturduğu “Gece Kuşu” televizyon dünyasının arka planına bakan bir film. Geç saatlerin tek kadın talk şov sunucusu olan Katherine Newbury’i merkezine alan filmde, feminizmle yoğrulan bir mizah var. Eserin oyuncu kadrosu ise Emma Thompson, Mindy Kaling, Hugh Dancy, Paul Walter Hauser ve Amy Ryan gibi oyunculardan meydana geliyor.

Elli yaşlarındaki sunucu Katherine, uzun bir zamandır geceleri “Late Night with Katherine Newbury” adlı programı sunmaktadır. Ancak hiç beklemediği bir zamanda programının geleceğinin tehlikeye girdiğini anlar. Zira reytingleri giderek düşmektedir. Zaten katı kurallarıyla tanınan Newbury, elemanlarına nefes aldırmamaya başlar. Bu arada renklilik adına Hint kökenli kadın yazar Molly’i işe alır. Kendine has bir rahatlığı olan Molly alışılmadık bir açık sözlülükle tecrübeli sunucuyu eleştirmeye başlar. Bu eleştiriler programın geleceğini değiştirir…



MESAJLI MİZAH

“Gece Kuşu” bir noktaya kadar eğlenceli bir film. Ancak mizahın “eşitlik” üzerinden mesaj verme endişesiyle şekillendirildiği anlarda kalite düşüyor. Filmde orijinallik yakalamak için de özel bir çabanın sarf edilmediği görülüyor. Buna rağmen Emma Thompson, karakterinin zorluklarının üstesinden gelen, usta bir oyunculuk sergiliyor.