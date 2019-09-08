Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Şafak’ın senaristliğini yaptığını ‘Kuşatma 7 Uyuyanlar’ adlı film, 4 Ekim’de sinemalarda. Film ayrıca Avrupa, KKTC ve Azerbaycan’da da vizyona girecek. Filmin kadrosunda Ahmet Şafak’ın yanı sıra Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Sefa Zengin ve “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı ile tanınan Çağatay Akman da yer aldı. Yapımını Küsena Film üstlendi, yönetmen koltuğunda Utku Uçar oturdu. Filmin müziklerini de yapan Şafak “Çekimler Adana, Mersin ve İstanbul’da bir buçuk ayda gerçekleşti. Her şey Kerkük’te Türk İrtibat Timi görevi yapan Özel Kuvvetler Komutanı Turan’ın, özel askerî şirket black-water subayı Amerikalı Falkon’la çatışmasıyla başlıyor. Kuşatma 7 Uyuyanlar ‘bayrak, vatan, millet ve devlet’ diyen bir kahramanlık öyküsüdür. Bu bir derin millet hikâyesidir” dedi. Filmin Ankara’da yapılacak galasına MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.