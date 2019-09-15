Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Kazakistan Millî Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde, Kazakistan’ın en önemli buluntularından olan "Altın Elbiseli Adam" Ankara’da sergilenmeye başladı.

İskitler döneminden günümüze kalan ‘Altın Elbiseli Adam’ 1969-1970 yılları arasında Kazakistan’a bağlı Alma-Ata şehrinin 50 kilometre uzağındaki Issık Kasabası’ndaki kazılarda, Kazak Arkeolog Prof. Kemal Akişev tarafından ortaya çıkartıldı. Toplam ağırlığı 51 kilogram olan ‘Altın Elbiseli Adam’ Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi’nden Ankara’ya getirildi. Daha önce birçok ülke gezen ‘Altın Elbiseli Adam’ zırhı 12 Ekim tarihine kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaretçilere sergilenecek.

‘Altın Elbiseli Adam’ 14 ayrı parçadan oluşuyor. Bu parçalar arasında; 29 kilogram ağırlığındaki standlı mankenin yanı sıra milattan önce 4-3 yüzyıllarına ait başlık, ipek gömlek, tamamen altın levhalar ile kaplı olan kaftan, kırmızı deriden üretilmiş ‘Şalbar’ adı verilen pantolon, uzun çizme, tören kemeri, silah taşıma kemeri, uzun bıçaklı bir kılıç kını, gagaları birbirine bakan iki kızıl akbaba başının şeklindeki Akinak hançeri, iki parçadan oluşan halka şeklinde boru biçimli kolye, iki adet altın yüzük, bir adet asa, ahşaptan yapılmış, deri ve altınla kaplanmış kırbaç bulunmaktadır. Kıyafette; döküm, dövme, damgalama, kabartma, gravür, tahıl, kabartma ve oyma gibi çeşitli metal işleme yöntemleriyle yapılan dört binden fazla altın levha bulunuyor.

‘Kazak Tutankhamun’u olarak da adlandırılan bu eser yüzyılın buluntusu olarak kabul ediliyor. Kazılar esnasında bulunan tacın üzerindeki kanatlı atı simgeleyen altın süslemeler günümüzde de Kazakistan Cumhuriyeti Devleti’nin devlet armasında yer alıyor. Yaklaşık yarım yüzyıl önce arkeolojik kazılar sonucunda bulunmuş bu eserleri dünyaya tanıtmak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi, “Altın Elbiseli Adam Dünya Müzelerinde” adlı geniş bir projeyle dünyayı gezdiriyor. Daha önce Beyaz Rusya, Rusya, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Güney Kore, Özbekistan, Makedonya’da sergilenen eser 12 Eylül - 12 Ekim arasında da Türkiye’de sergilenecek. Eserin Türkiye’den sonraki durağının ise Malezya olduğu söyleniyor.

“Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürü” sergisinde Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi’nin koleksiyonundan toplam 207 eser de bulunuyor.

‘Altın Elbiseli Adam’ , ‘Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürü’ adlı sergiyi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaret edecekler için müze 08.30 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ziyaretçilere tamamen ücretsiz olan girişler için diğer ziyaretçilerden 36 TL giriş ücreti alınacak.