Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatında başta Süleyman Çelebi’nin eseri “Vesiletü’n-Necât” olmak üzere Hazreti Peygamber’i övmek için yazılan mevlit, eserleri bir sergiye ilham kaynağı oldu. Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi tarafından MÜSİAD Genel Merkezinde açılan “Mevlid-i Nebi” isimli sergi, Hazreti Peygamber’in doğumunu işleyen hat, tezhip ve minyatür sanatlarından 36 eseri bir araya getiriyor. Sergide Ali Toy, Davut Bektaş, Hüsrev Subaşı ve Betül Bilgin gibi usta sanatçıların çalışmalarının yanı sıra genç isimlere ait toplam 36 eser görülebiliyor.

Sergide daha ziyade Süleyman Çelebi’nin eserinden yola çıktıklarını söyleyen hattat Prof. Dr. Hüsrev Subaşı “Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i şerifi, Türk edebiyatında Hazreti Peygamberi anlatan en aşk dolu metindir. Bugüne kadar yüzlerce mevlit eseri yazılmıştır ama hiçbiri Süleyman Çelebi’niki kadar meşhur olmamıştır. Balkanlarda Türkçe bilmeyen ama mevlit okuyan insanlar vardır. Bunun da bir sebebi olmalı” diyor. Mevlit geleneklerine sahip çıkmamız gerektiğine vurgulayan Subaşı “Bu metni bu sergide gündeme getirdik. Hat, İslam kültürünü en çok hatırlatan sanat. Bu sanat dalını mevlitle birleştirmekten daha tabii bir şey olamazdı” diye konuşuyor.

SANATIN EN SÜZME HÂLİ

Mevlidi bir güneş gibi sembolize eden hattı sergide yer alan sanatçı Davut Bektaş ise “Süleyman Çelebi’nin mevlidi o kadar güzel ki… Hem aruz vezninde hem de saf bir Türkçesi var, çok kolay okunuyor. Sanatın en süzme hâlini veren bir eser. Devamlı dilimizde ve her beyti muhteşem. Bunu görsel kılmak kolay değil” şeklinde konuşuyor. Minyatür sanatçısı Betül Bilgin de şunları söylüyor: “Kâinat, Hazreti Peygamber için yaratılmıştır. Biz de bunu göz önünde bulundurarak eserler üretmeye çalıştık. Onun temsil etmemiz mümkün değil. Mevlitle alakalı hissettiklerimiz tasvir etmeye çalıştık. Kâinat onun için yaratıldığı için her daim ona olan muhabbete ihtiyacımız var.” Otuz dört sanatçının eserlerinin yer aldığı, küratörlüğünü Hilâl Arpaçıoğlu’nun yaptığı sergi 20 Aralık’a kadar açık kalacak.