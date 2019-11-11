Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu defa el yapımı kuklalarla filmler üreten Finlandiyalı Katariina Lillqvist, Türk gölge tiyatrosu ve kukla yapım geleneğini incelemek üzere Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, program dâhilinde iki kukla filminin gösterimini yapacak.