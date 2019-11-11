MURAT ÖZTEKİN
Bu defa el yapımı kuklalarla filmler üreten Finlandiyalı Katariina Lillqvist, Türk gölge tiyatrosu ve kukla yapım geleneğini incelemek üzere Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, program dâhilinde iki kukla filminin gösterimini yapacak.
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MURAT ÖZTEKİN
Bu defa el yapımı kuklalarla filmler üreten Finlandiyalı Katariina Lillqvist, Türk gölge tiyatrosu ve kukla yapım geleneğini incelemek üzere Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, program dâhilinde iki kukla filminin gösterimini yapacak.
Etiketler : Uluslararası Misafir Sanatçı Programı,Katariina Lillqvist,istanbul modern,