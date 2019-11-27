Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Torosların güney yamacında kurulu olan Sagalassos, Akdeniz’in en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olması sebebiyle maziye açılan bir zaman tüneli adeta... Antik devirde Pisidia olarak bilinen bölgede, şimdilerde ise Burdur ili sınırlarında yer alan antik şehirde, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl evveline kadar uzanmakta. Şehir, orijinal yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği abidevi yapıları ile dikkat çekmekte... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan antik şehir, şu günlerde Beyoğlu’nda taşınıyor! Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta açılan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi, Burdur Arkeoloji Müzesinden getirilen Sagalassos ve bölgesine ait 368 eseri İstanbul’un göbeğinde sanatseverlerle buluşturuyor.

MAMUT KEMİKLERİNDEN HEYKELLERE

Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üç katına yayılan sergi, prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı ispatlanan mamut kemiklerinden, Roma İmparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian’ın devasa heykellerine kadar eşine az rastlanır parçaları bir araya getiriyor. Sergide ayrıca Sagalassos sakinlerinin gündelik hayatlarına ışık tutan pişmiş toprak eşyalar, taş aletler, süs eşyaları, pişirme ve yemek kapları yer alıyor. Geçmişi canlandıran eserler, kronolojik ve tematik bölümler hâlinde görülebiliyor.

Sergi açılışında sorularımızı cevaplayan Sagalassos Kazısı Başkanı Jeroen Poblome, Sagalassos’un Anadolu’nun en iyi korunmuş şehirlerinden biri olduğunu kaydederek “Antik dönemde şehrin etrafına teras duvarlar yapılmıştı ve sonrasında her şey bunun altında kalarak korundu. Şimdi nerdeyse bütün mimari blokları yerinde. Kazılarda her şey dün gibi kalmış evler bulduk. Sagalassos’ta biraz şanslıyız doğrusu. Şehir, korunaklığı bakımından Pompei’e benziyor” diyor.

SAGALASSOS’UN MESAJI

Serginin o devirlerin sosyal hayatına mercek tuttuğunu kaydeden Poblome, şunları söylüyor: İnsanoğlunun problemleri hep aynı. Karnını doyurmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak… Bütün bunlar antik devirlerden beri süregeliyor. Şimdi hepimiz büyükşehirlerde yaşamak istiyoruz ama Sagalassos’ta benim ‘normal hayat’ dediğim bir yaşantı vardı. Orada yaşam zevki ve samimiyet vardı. Sergi şehir insanına bunu gösterecek.

PISIDIALILAR CANLANDIRDI

Sagalassos kazılarında ele geçen MS 3. asra tarihlenen Romalı bir erkek ve 11. yüzyıla tarihlenen Bizanslı bir kadının kafatası, uzmanlar tarafından yeniden yüzlendirme tekniğiyle orijinaline yakın görünümlerine kavuşturuldu.