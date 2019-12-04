Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın başlayacak program yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 22 Aralık’a kadar sinemaseverlerle buluşacak. Farklı hikâyeler, karakterler, anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getiren program, keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamayan yapımlara uzanıyor. Seçkide yer alan, Burak Çevik’in Berlin’de görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet ile Senegal’den Türkiye’ye göçen Amina’nın öyküsünü filme aktaran belgesel Amina, festivallerden sonra ilk defa seyirciyle buluşuyor. Kentsel dönüşüm hikâyesi “Saf”, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran “Nebula”, Ömür Atay’ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk uzun metrajı “Kardeşler” ve Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen şehit anma etkinliklerini incelediği belgeseli “Şehitler” de programda yer alıyor.