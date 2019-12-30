Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği festival çerçevesinde verilen mükâfatlar önceki gece sahiplerini buldu. “Hikâye” dalında yazar Serkan Üstüner, “Roman” dalında yazar Şule Köklü, “Şiir” kategorisinde Sümeyra Yaman ve “Deneme”de Gökhan Ergür ödüle layık görüldü. Mükâfatları sahiplerine Yusuf Kaplan, Ali Ural ve Prof. Dr. Ümit Meriç gibi isimeler takdim etti. Ödül töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin üç gün boyunca İstanbul’a bir edebiyat şöleni yaşattığını belirterek “Biz kültüre bir var olmak davası olarak bakıyoruz. Günümüzde yazan, çizen bütün arkadaşlarımızı da kültür nöbeti tutan kahramanlar olarak görüyoruz” dedi.