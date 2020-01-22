Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Alexis Gritchenko-İstanbul Yılları” adlı sergi, 7 Şubat’ta İstiklal Caddesi’ndeki sergi mekânı Meşher’de sanatseverlerle buluşacak. Ukraynalı sanatçının İstanbul’un işgaline denk gelen aylarda yaptığı eserlerin de yer alacağı sergide, Gritchenko’yu en çok etkileyen Ayasofya’dan İstanbul surlarına, Haliç’ten Galata’ya ve Büyükada’ya uzanan 150’den fazla resim görülebilecek. Resimlerdeki detaylarla bir buçuk asır evvelinin İstanbul’u yeniden keşfedilecek. Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin’in üstlendiği sergi, çeşitli arşivlerden mektup, yayın, fotoğraf ve videolar eşliğinde sanatçının hayatına da ışık tutacak. Gritchenko İstanbul tecrübelerinin yazıya döktüğü “İstanbul’da İki Yıl” kitabının Türkçe tercümesi de Yapı Kredi Yayınları tarafından sergiyle aynı anda okuyucuyla buluşacak.