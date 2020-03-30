Murat Öztekin - Çarpıcı yazıların yer aldığı nisan nüshasında edebiyatın bir hap değil, aksine hayatımızla yüzleşmemizi de sağlayan bir vasıta olduğuna vurgu yapılıyor. Dergide, Pelin Kıvrak uykusuzluğun çağdaş dünya edebiyatındaki yerini tartışıyor. Erol Köroğlu ise “Edebiyat eleştirir mi?” sorusuna Yaşar Kemal ve Paul Ricoeur’un tespitleri üzerinden bakıyor. Fidan Terzioğlu da “Yazı iyileştirir mi?” başlıklı yazısında insanın yazıya sarılma sebeplerine odaklanıyor.
Edebiyat bizi iyileştirir mi?
30.03.2020 - 02:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Varlık dergisi, yeni sayısında dosya mevzuu olarak “Edebiyat iyileştirir mi?” sorusunu soruyor.
Etiketler : varlık dergisi,edebiyat,
692234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/692234.aspx
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