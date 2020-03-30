Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Çarpıcı yazıların yer aldığı nisan nüshasında edebiyatın bir hap değil, aksine hayatımızla yüzleşmemizi de sağlayan bir vasıta olduğuna vurgu yapılıyor. Dergide, Pelin Kıvrak uykusuzluğun çağdaş dünya edebiyatındaki yerini tartışıyor. Erol Köroğlu ise “Edebiyat eleştirir mi?” sorusuna Yaşar Kemal ve Paul Ricoeur’un tespitleri üzerinden bakıyor. Fidan Terzioğlu da “Yazı iyileştirir mi?” başlıklı yazısında insanın yazıya sarılma sebeplerine odaklanıyor.