Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için bisiklet etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de Bisiklet Master Planı yapan ve bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatan ilk şehrin Konya olduğunu söyledi.



KONYA’DA BİSİKLET BİR GELENEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’de bu manada açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, “Bugün, bisiklet konuşan diğer şehirlerin planlamaları bile Konya Büyükşehir’in yaptığından daha az. Konya’da bisiklet bir gelenektir. Geçmişten itibaren insanlar ulaşım aracı olarak biraz da topografyanın verdiği avantajla bisikleti uzun süredir kullanıyor. Ama günümüzün karmaşasında, güvenlikle ilgili endişelerden dolayı bu durum günden güne azaldı. Bugün Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapıyoruz.” dedi.



KONYA BİSİKLETLE DAHA ÇOK KONUŞULACAK

Konya’da Bisiklet Master Planı çerçevesinde bisiklet kullanımımın yaygınlaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Toplu ulaşım araçlarının bisikletle entegrasyonu, yeni durakların yapılması, otoparklarda yeni bisiklet alanlarının oluşması, bisiklet uygulama sisteminin akıllı şehir sistemimize entegre edilmesi, paylaşımlı bisikletlerimizin sayısının bine çıkması gibi birçok çalışmamız var. İnşallah Konya’da özellikle bisiklet sürücülerinin kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun en temel yolu, bisiklet yollarını birbirine bağlamak ve güvenli hale getirmek. Altyapımızı daha da geliştirerek master planı çerçevesinde inşallah bu süreci tamamlayacağız. Ayrıca yine Türkiye’de ilk kez güvenli okul yolu projesiyle bazı okul yollarımızda öğrencilerimizin güvenli şekilde okullarına gidebilmeleri için gerekli tedbirleri alacağız. Tüm araç otoparklarımızda bisiklet için otoparklar oluşturuyoruz. Toplu ulaşım araçlarımıza bisiklet aparatları yapıyoruz. Tramvaylarımızda bisikletler için çözümler üretiyoruz. Artık Konya bisikletle eskiden olduğu gibi bundan sonra daha çok konuşulacak.” ifadelerini kullandı.



HERKESİ BİSİKLET KULLANMAYA DAVET EDİYORUM

Pandemi sürecinde toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunması ve havalandırmayla ilgili zorlukların ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Altay, şunları kaydetti: “Bisiklet için kesinlikle böyle bir durum yok; sosyal mesafeye uygun, çok güvenli. Onun için sağlıklı bir çevre, güzel bir Konya ve çocuklarımıza daha iyi bir şehir bırakmak adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Artık Türkiye’de bisiklet denince Konya daha çok konuşulacak. Bizler de bisikletleri daha çok kullanacağız.” dedi.

Başkan Altay, daha sonra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Motosiklet, Bisiklet Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Bardakcı ve bisikletseverlerle birlikte bisiklet kullandı.





BİSİKLETSEVERLER KONYA’DA MUTLU

Konyalı bisikletseverler de Konya’da bisiklet kullanmanın çok rahat olduğunu belirterek, günlük hayatta bisiklet kullanmaya devam edeceklerini söylediler.

Tina Kölüş isimli bisikletsever, Moskova’da büyüdüğünü, çocukluktan beri bisiklet kullandığını belirterek, Konya’nın da bisiklet yollarının uzunluğu, düz olması ve temizliği ile rahat bir şehir olduğunu söyledi.



Tina Kölüş’ün 9 yaşındaki kızı Aylin ise, annesi gibi bisikleti çok sevdiğini ve Konya’da bisiklet sürmenin çok rahat olduğunu ifade etti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören Burkina Fasolu Musa Moyenga, “Bisiklet benim için önemli bir şey. Konya’da bisiklet yolları çok güzel. Bisiklet gibi hizmetler için belediyeye teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yaşar Durukan isimli 60 yaşındaki bisikletsever, “Bisiklet adamı dinç bırakıyor. Ben 30-35 senedir bisikletin üzerindeyim, benim arabam da bisiklet.” dedi.