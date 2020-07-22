Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene yarışacak filmler, ön değerlendirme neticesinde tespit edildi. 3-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde Ümit Ünal'ın “Aşk, Büyü, vs.”si, Leylâ Yılmaz’ın “Bilmemek”i, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı” eseri, Eylem Kaftan “Kovan” filmi, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er çiftinin “Omar ve Biz”i, Mehmet Emin Yıldırım’ın “Şair”i, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları” filmi, Erkan Yazıcı’nın “Uzak Ülke”si ve Cihan Sağlam “Uzun Zaman Önce”si aynı kategoride yarışacak. Gösterimler, koronavirüs tedbirleri eşliğinde Kızılay Büyülü Fener Sinemasında %50 kapasitede seyirci alınarak gerçekleştirilecek.