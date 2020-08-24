Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Gökbakar "Lütfen beni çıkarın, aday falan değilim" diye sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine festival komitesi, Gökbakar'ın talebini gerçekleştirerek, kendisini adaylıktan çıkardı. Açıklama yapan festival yetkilileri, oyuncunun kararına saygı duyduklarını ifade etti.