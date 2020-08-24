Ancak Gökbakar "Lütfen beni çıkarın, aday falan değilim" diye sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine festival komitesi, Gökbakar'ın talebini gerçekleştirerek, kendisini adaylıktan çıkardı. Açıklama yapan festival yetkilileri, oyuncunun kararına saygı duyduklarını ifade etti.
Gökbakar’ın ismi film festivalinden silindi
24.08.2020 - 02:46 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Film Festivali komitesi, Şahan Gökbakar'ı Recep İvedik 6 ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday yapmıştı.
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726819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/726819.aspx
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