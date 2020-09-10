Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaybolanlar arasında “Yorgun Herkül” heykeli ile “Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri” gibi eserler yer aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Müdürlük, inceleme yapılması için muhakkik görevlendirdi. Tavzif edilen muhakkik, birkaç gün içinde incelemelere başlayacak. İHA