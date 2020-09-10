Kaybolanlar arasında “Yorgun Herkül” heykeli ile “Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri” gibi eserler yer aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Müdürlük, inceleme yapılması için muhakkik görevlendirdi. Tavzif edilen muhakkik, birkaç gün içinde incelemelere başlayacak. İHA
'Yorgun Herkül' kayıp
10.09.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Antalya Arkeoloji Müzesi’nden bazı tarihî eserlerin kaybolduğu yönünde yazı gönderildi.
Etiketler : yorgun herkül,
730730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/730730.aspx
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