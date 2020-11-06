Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Vakfın ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülü Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı’ya, ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ mükâfatı ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva’ya takdim edilecek.