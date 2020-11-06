MURAT ÖZTEKİN
Vakfın ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülü Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı’ya, ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ mükâfatı ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva’ya takdim edilecek.
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MURAT ÖZTEKİN
Vakfın ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülü Azerbaycanlı şair ve yazar Sabir Rüstemhanlı’ya, ‘Türk Dünyasına Üstün Hizmet’ mükâfatı ise Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Eğitim-Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva’ya takdim edilecek.
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