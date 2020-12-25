1924’ten beri James Bond gibi Hollywood’da yapımını hayata geçiren Metro Goldwyn Mayer (MGM) stüdyoları iflas etti. Şirketin bütün film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa değerinin 5,5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Bond'un yapımcısı MGM iflas etti
25.12.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemide sinema kan kaybetmeye devam ediyor.
Etiketler : Metro Goldwyn Mayer,
755337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/755337.aspx
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