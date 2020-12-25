Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1924’ten beri James Bond gibi Hollywood’da yapımını hayata geçiren Metro Goldwyn Mayer (MGM) stüdyoları iflas etti. Şirketin bütün film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa değerinin 5,5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.