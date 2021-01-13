Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden birisi olan İsmail Soyberk’in dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi. Müzik camiasından birçok ünlü isim de 67 yaşında vefat eden Soyberk için paylaşımlarda bulundu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabı üzerinden "Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum” derken, Fettah Can ise “İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.