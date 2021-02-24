Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, Türkiye'de ve dünyada 30 milyon kişi tarafından oynanan Zula'nın yeni oyun içi haritası olan Mardin Haritası için yapılan şarkı hem oyun severler hem de Rap müzik tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Katana'nın oyun için bestelediği “Dönüyor Dünyam” adlı şarkı, sosyal medyada yayınlandıktan sonra kısa sürede 2 milyon izleyici sayısına ulaştı.

Ülke trendlerinde 4'üncü sıraya tırmandı

İlk şarkısı “Yağmurun Altında” ile hızlı bir çıkış yapan Rapçi Katana'nın sözlerini ve bestesini yaptığı “Dönüyor Dünyam”, 19 Şubat Cuma günü yayınlandıktan sonra kısa sürede Youtube ülke trendlerinde 4'üncü sıraya tırmandı.

Baştaspotify, Deezer, apple music, YouTube olmak üzere 49 farklı müzik platformunda müzikseverlerin beğenisine sunulan parça, Mardin Haritası'nın tanıtımını yaparken Zula'da oyun müziği olarak da yer alıyor. Sevilen yerli oyun Zula, oyun içinde yer verdiği Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından esinlenen haritalarla oyuncularda gerçeklik algısını artırırken, dünyanın farklı ülkelerindeki Zula oyuncularına da Türkiye'nin önemli güzelliklerini tanıtıyor.

Son olarak Türkiye'nin tarihi güzellikleri ve zengin mutfağıyla eşsiz kentlerinden Mardin, InGameGroup'un geliştirici ekibinin uzun süren çalışmasıyla, sevilen MMOFPS Oyunu Zula'nın haritaları arasında yerini aldı.

50 kişilik ekip ve 20 kişilik cast ekibi ile dev prodüksiyon

Verilen bilgiye göre, ilk şarkısı “Yağmurun Altında” ile YouTube'da 4,5 milyon izlenme sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Katana'nın yeni şarkısı “Dönüyor Dünyam”, Zula'nın Mardin Haritası için sanatçı tarafından özel olarak bestelendi.

Parçanın Mardin sokaklarında çekilen ve oyun içi gerçek görseller ile bezenen etkileyici klibi için, 50 kişilik bir ekiple büyük bir prodüksiyona imza atıldı. 20 kişilik zengin bir cast ekibinin rol aldığı klibin çekimleri, tamamen çevreye saygılı koşullarda gerçekleştirildi. Katana'nın Sümer Kralı Lugarzergiz'in hayatından esinlenerek yazdığı “Dönüyor Dünyam”, Mardin hakkında Anadolu ezgilerini hissettiren duygulu bir hip-hop trap parçası.