Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hikmet Barutçugil, Gülçin Anmaç, Ali Reza Aghamiri, Reza Hemmatirad, Nazmi Kişioğlu, Bahriye Balkac, Saeed Aghanejad’ın ve Ahmet Öğreten’in eserleri sergide yer aldı. Şüheda Karakuş’la birlikte serginin küratörlüğünü üstlenen Saeed Aghanejad, “Türk ve İranlı sanatçıların eserleri ile Kütüphaneler Haftası’na has bir sergi meydana getirdik. Kitapların olduğu tarihî bir yerde sergi açmak çok anlamlı. Zaten kitaplarla ve minyatür sanatı birbirini tamamlıyor. Asırlarca bilgiler birinde yazılmış, diğerinde ise çizilmiş” diye konuşuyor. Sergide minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç'ın ‘Nakkaşhane’ eseri de dikkat çekiyor. Çalışma, Osmanlıda sanatların merkezi olan nakkaşhaneden bir tasvir sunuyor. Toplam 15 eserin yer aldığı sergi, 2 Nisan’a kadar açık kalacak.