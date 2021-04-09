ABD’deki online müzayede evi ComicConnect.com tarafından satışa sunulan1938 yılına “Action Comics # 1” isimli çizgi roman, o dönem 10 cente satılırken şu anda “dünyanın en değerli çizgi romanı” unvanına kavuştu. Eserde Superman’in başka bir gezegenden Dünya’ya gelişi ve nasıl Clark Kent kimliğine büründüğünü anlatılıyor. 100 kopyasının hâlâ var olduğu düşünülen eserin başka bir kopyası 2014’de 3,2 milyon dolara satılmıştı. İHA
İlk Superman’li eser 3,2 milyon dolar
09.04.2021 - 02:40 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Superman’in ilk defa yer aldığı bir çizgi romanın nadir baskısı, 3,25 milyon dolara satıldı.
Etiketler : superman,superman comics,ilk süperman,
781068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/781068.aspx
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