Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’deki online müzayede evi ComicConnect.com tarafından satışa sunulan1938 yılına “Action Comics # 1” isimli çizgi roman, o dönem 10 cente satılırken şu anda “dünyanın en değerli çizgi romanı” unvanına kavuştu. Eserde Superman’in başka bir gezegenden Dünya’ya gelişi ve nasıl Clark Kent kimliğine büründüğünü anlatılıyor. 100 kopyasının hâlâ var olduğu düşünülen eserin başka bir kopyası 2014’de 3,2 milyon dolara satılmıştı. İHA