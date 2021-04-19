Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Haberi SineMavera online programında konuşan Halit Refiğ’in eşi yazar Gülper Refiğ verdi. Eşi adına bir araştırma merkezinin de kurulacağı bilgisini veren Refiğ, bu araştırma merkezinin Halit Refiğ’in hayali olduğunu ve eşinin vefatından sonra bunu bir vasiyet olarak aldığını dile getirdi. Halit Refiğ’in filmlerinde Osmanlı’yı ve İslam’ı işlemesine o dönemde tepkiler gösterildiğini de aktaran Güper Refiğ, sözlerini şöyle sürdürdü: Onun gibi filmi yakılan, negatifi yakılan bir başka yönetmen yok. Bu dünyada ilk ve tektir. Genelkurmay’ın fırınlarında negatifleri yakıldı. Sadece çok kötü bir dijital kopya aldılar. Belki de ‘Yorgun Savaşçı’, Türkiye’de yapılmış, bizim insanımızın, buranın bu eşsiz maneviyatını gösteren tek tarihî filmdir diyebilirim.