Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İsmini Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Demo köyündeki "Güllerin Ovası" bölgesinden alan sergide, sanatçının resimleri dışında bir de video çalışması bulunuyor. Cem Bölüktaş, sergi hakkında şu yorumu yapıyor: Sanatçı Kaçar’ın eserlerindeki asıl meselesi insanların zevk için hayvanlara uyguladığı zulümdür. Kaçar, horoz ve köpek dövüşleri, spor adı altında avlanma, Safari turları gibi doğayı ve hayvanları nesneleştiren her türlü insan faaliyetinin arkasında yatan dışlayıcı ve yıkıcı bilinci eleştirir. 2 Mayıs'a kadar açık kalacak “Güllerin Ovası” sergisi, Galeri 77'nin web sitesi üzerinden online turla da görülebiliyor.