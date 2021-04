Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yedinci yılında Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirilen program, "One Table Two Elephants" (Bir Masa İki Fil) filminin gösterimiyle bugün saltonline.org internet adresinde başlıyor. Her filmin bir hafta boyunca online olarak sunulacağı programın, bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor.