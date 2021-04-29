Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Red Bull, UNESCO'nun tescili ile her yıl 29 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Dans Günü'ne özel olarak küresel bir dans hareketi başlatıyor. Dansa ilgi duyan ve yetenekli herkesin katılabileceği bu harekette 'Gönlünce ve özgürce dans edebilmek' ortak hedefi bulunuyor.

Ülkelerin müzikleri, coğrafyalarının da etkisiyle her gün yeni ve özgün dokunuşlarla dansın yeni stilleri oluşmaya devam ediyor. Bu prensipten hareketle Red Bull dünyanın önde gelen dansçılarını referans alarak dansın öne çıkan stillerini derledi. Günümüzde çok sevilen dans stillerine dair detaylı derlemelerin şirketin web sitesinde yer aldığı belirtildi.

Derlenen stiller şu şekilde ifade edildi:

"Hip Hop

Sokak dansı dendiğinde akla gelen ilk stili olan Hip Hop, birçok farklı stili tek potada eritiyor. Kökeni 70'lerin başlarında Bronx'ta ortaya çıkan Breaking akımına uzanıyor. Tıpkı müzikte olduğu gibi, farklı coğrafya ve kültürlerdeki çok çeşitli yorumlamalarıyla geniş bir skalaya da yayılıyor.

Waacking

1970'lerde Los Angeles'ta popüler hale gelen Waacking dans stili, yapıtaşlarını caz, jimnastik, dövüş sanatları ve Hollywood'dan ilhamla oluşturuyor. Bir underground hareket olarak başlasa da ünlü televizyon programı Soul Train'de görülen figürlerle popülerleşiyor.

Krumping

Los Angeles'taki krump kültürü ABD'de Afrika diasporasının dansı olarak ortaya çıkıyor. Belli bir koreografiden ziyade dört temel hareket etrafında şekillenen bir serbest stil dans olarak tanımlanabilir. Sahnelerden çok dans stüdyolarında ve sokakta, çoklukla battle'larda icra edilen krumping, Madonna'dan The Chemical Brothers'a birçok popüler ismin kliplerinde de karşımıza çıkıyor.

Popping

ABD'de Oakland, California'da 70'lerde ortaya çıkan bu sokak dansı, yaklaşık 50 yıl içerisinde birçok alt dalla genişleyerek günümüzün popüler stillerinden birine dönüştü. Ortaya çıkmasında funk'la özdeşleşse de 80'lerde elektronik tınılar, 90'lar itibariyle de hip-hop beat'lerine eşlik ediyor.

Kieran Lai ve onun figürleri

Geçen sene ilk defa dijital olarak gerçekleştirilen Red Bull Dance Your Style 2020'de İngiltere'den katılan Kieran Lai özgün tarzıyla dikkat çekmiş ve yarı finale kadar yükselmişti. Kieran'ın dikkat çeken tarzında onun iyi bir hikaye anlatıcısı olması yatıyor. Koreografilerinde izleyenin gerçekliğini sorgulayacağı hareketleri peşi sıra diziyor".