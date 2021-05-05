Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Medya sanatçısı Refik Anadol’un Pilevneli’de açılıp çok popüler olan sergisi “Makine Hatıraları: Uzay”, göremeyenler için online ortama taşındı. Sergi, Kültür AŞ’nin “Kültür.İstanbul” YouTube hesabında “360 Derece Sergi Turu” ve “Tam Sergi Turu” olarak 16 Mayıs’a kadar görülebiliyor.

∂ İstanbul Film Festivali’nin mayıs ayı gösterimleri online ortamda başlıyor. Dokuz filmden oluşan online gösterimlerin ilk bölümü, 6-16 Mayıs’ta filmonline.iksv.org’da yapılacak. Filmler arasında Batı’daki festivallerde ödül alan eserler de var.

∂ İstanbul Modern de tam kapanmada sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor. Müzenin koleksiyonundan bir seçki internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca İstanbul Modern üyeleri dünyadan ve Türkiye’den müze, galeri ve sergileri küratör eşliğinde canlı turlarla gezme imkânı bulacak.

∂ Arter sergi rehberleri, her hafta pazartesi günü farklı bir tema etrafında bir eser seçkisini ekranlar aracılığıyla katılımcıların yorumlarına açıyor. Saat 19.00’da yapılan online rehberli turda katılımcılar sanat etrafında düşünmeye ve eserleri yorumlamaya teşvik ediliyor.

∂ Pera Müzesi, ev sahipliği yaptığı sergileri sitesinde üç boyutlu olarak sanatseverlerle buluşturuyor. “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisine paralel olarak da “Pastoral Hayaller” isimli programı sanatseverlerle buluşturuyor. Atölye ve sergi turlarının yer aldığı program, 30 Temmuz tarihine kadar Zoom Meeting uygulaması üzerinden devam ediyor.