Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bienal, dünyada bütün safahatı dijital olarak yürütülen ilk STEM+ Sanat Bienali olma özelliğini taşıyor küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin’in yaptığı bienalde yer alan 21 eser; “Siborglaşma”, “Yaşam Sanatı” ve “İleri Dönüşüm” olarak üç tema altında sergilenecek. www.stemsanatbienali.com adresinden 19 Mayıs- 19 Haziran tarihleri arasında izlenebilecek bienal çerçevesinde sanatçılar Candaş Şişman, Ayşe Gül Süter, Pınar Akkurt, Bager Akbay ve Dr. Kürşad Özdemir’in röportajları yer alacak.