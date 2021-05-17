Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Devlet Tiyatroları (DT), pandemi sebebiyle sanattan uzak kalan tiyatro seyircisiyle yeniden buluşuyor... 3 Haziran'da başlayacak "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" programı, sonbahara kadar devam edecek. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesinde hazırlıkları devam eden programa dair açıklamada bulundu. Sahnelerle alakalı hazırlık yaptıklarını söyleyen Kurt, Açık Hava Yaz Oyunlarında ilk etapta tek kişilik oyunların sahneleneceğini, öncelikle "Bizim Yunus", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye" ve "Âşık Veysel" eserlerinin seyirciyle buluşacağını kaydetti. Mustafa Kurt, temmuzda ise Açık Hava Yaz Oyunları çerçevesinde Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nin düzenleneceğini, yurt içinden ve yurt dışından pek çok çocuk oyununun küçük tiyatroseverlere sunulacağını anlattı. Kurt “Kamyon Tiyatrosu”nun da bu sene İç Anadolu Bölgesi’ndeki bütün il ve ilçeleri dolaşacağını sözlerine ilave etti.