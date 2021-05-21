Senaryosu “1802-Sırların Sırrı Çözüldü” adlı kitaptan yola çıkılarak hazırlanan filmin yapım görüşmeleri devam ediyor. YAŞAT DER Başkanı Taner Büte, “Bu film ailece izleyebileceğiniz keyifli bir eser olacak. Bundan 200 yıl önce İstanbul depremi nasıl engellenmiş, onu anlatacağız” değerlendirmesini yaptı. Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanıyor.
‘İstanbul depremi’ için film projesi
21.05.2021 - 02:35 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul depremi bir filme mevzu oluyor... Yaşamsuyu Anadolu Şifacılığı Araştırma Topluluğu Derneği (YAŞAT DER) öncülüğünde hazırlanan "Şifacı - İstanbul Depremi" filmi projesi, fantastik bir kurguyla depremde yapılması gerekenleri anlatacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul depremi,şifacı istanbul depremi,
790499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/790499.aspx
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