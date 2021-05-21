Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosu “1802-Sırların Sırrı Çözüldü” adlı kitaptan yola çıkılarak hazırlanan filmin yapım görüşmeleri devam ediyor. YAŞAT DER Başkanı Taner Büte, “Bu film ailece izleyebileceğiniz keyifli bir eser olacak. Bundan 200 yıl önce İstanbul depremi nasıl engellenmiş, onu anlatacağız” değerlendirmesini yaptı. Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanıyor.