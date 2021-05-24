Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin (IDAF) ilk adım sergisi haziranda açılıyor... Dijital sanat sahasında 10 sanatçıyı bir araya getirecek “Dalınç” sergisi, Binbirdirek Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenecek sergi 15-17 Haziran’da gezebilecek.

İLHAM KAYNAĞI ELEMENTLER

İlhamını tabiatta bulunan elementlerden alan sergiye eserleriyle katılan sanatçılar arasında Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket ve Strange Quark UED yer alıyor. Küratör Seyhan Musaoğlu, serginin Binbirdirek Sarnıcı’nda mekânın tarihsel dokusunu ve kültürün ritüel öğelerini birleştirerek izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.