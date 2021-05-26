Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank sponsorluğundan 15. edisyonu gerçekleşecek fuar, dün Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü’nün katıldığı online bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Yoğun pandemi tedbirleri altında 1-2 Haziran’da “VIP Ön İzleme”, 3-6 Haziran tarihlerinde genel ziyaretçi kabulü yapılacak fuara, bu sene sadece Türkiye’den sanat galerilerin katılacağı duyuruldu.

MOTİVASYON OLACAK

Basın toplantısına soruları cevaplayan Ali Güreli, “Fuarı, 15 aylık bir aradan sonra Türk sanatına bir motivasyon olması için haziran ayının başına koyduk. Bu sene kontrollü bir fuar gerçekleştirilecek. Gerçekten ilgili olanlar Contemporary Istanbul’a gelecek. Sanatta hızlı bir toparlanma olacağına inanıyorum. Ama bu süreci hızlandırmak bizim elimizde. Herkesin olumlu düşünmesi pazarı daha da hızlandıracak. Yaz ayları bitmeden daha pozitif bir dünyanın içerisine gireriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.