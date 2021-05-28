Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Haziran ayını ‘Rivayet Radyosu’, ‘Timsah’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ve ‘Westend / Batının Sonu’nun yer aldığı programıyla karşılayan tiyatro sahnesi, seyircisine keyifli bir ay vadediyor. DasDas Online, yaza 12 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.15’te seyirciyle buluşacak olan ‘Rivayet Radyosu’ ile girecek. Mert Fırat’ın usta yazar Sabahattin Ali’den hikâyeler okuyacağı gecede Korhan Futacı ve orkestrası, hikâyelere eşlik edecek. Tiyatronun biletleri internet ortamında satışa sunuluyor.