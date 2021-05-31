Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivalin online oturumlarına katılan Pinsky “Şiir, kasların güveniyle cümle hâlindeki melodilere dönüştürülmüş ünlü harflerin sesli çığlığıdır” dedi. Pinsky, şiirin kendisi için bir teknoloji olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: Birçok şiir hafızayla ilgilidir. Çünkü bu bir hafıza teknolojisidir. Dijital hafıza da dil hafızasının başka bir formudur ve bizim kültürel hafızaya ihtiyacımız var. Atalarımızın neler yaptığını bilmeden hayatta kalamayız. Bütün bilimler ve teknolojiler dile dayanır. Dil ise şiire dayanır.