Festivalin online oturumlarına katılan Pinsky “Şiir, kasların güveniyle cümle hâlindeki melodilere dönüştürülmüş ünlü harflerin sesli çığlığıdır” dedi. Pinsky, şiirin kendisi için bir teknoloji olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: Birçok şiir hafızayla ilgilidir. Çünkü bu bir hafıza teknolojisidir. Dijital hafıza da dil hafızasının başka bir formudur ve bizim kültürel hafızaya ihtiyacımız var. Atalarımızın neler yaptığını bilmeden hayatta kalamayız. Bütün bilimler ve teknolojiler dile dayanır. Dil ise şiire dayanır.
'Kültürel hafızaya ihtiyacımız var'
31.05.2021 - 02:29 | Son Güncelleme: 31.05.2021 - 02:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbulensis Şiir Festivali, önceki gece kapanış programıyla sona erdi. Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene sekizincisi yapılan festivale ABD’li tanınmış şair Robert Pinsky de misafir oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Robert Pinsky,
791680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/791680.aspx
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