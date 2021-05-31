Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kronik Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan eser, yaygın kanaatin tersine İkinci Dünya Savaşı’ndaki tetikleyici gücün Hitler değil Stalin olduğunu anlatıyor. Sovyet, Amerikan ve Avrupa arşivlerinde yapılan büyük bir araştırmanın mahsulü olan kitap, Stalin’in Batılı güçler ile Nazi Almanya’sının birbirine ağır darbeler vurarak güçten düşmeleri arzusuyla hareket ettiğini öne sürüyor. McMeekin, ABD ve İngiltere’nin, Sovyetlerin tüm taleplerine neredeyse gözü kapalı diyerek Sovyet komünizmini nasıl kurtardıklarını tarihî hadiselerle anlatıyor.