Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Edebiyat ve ahlak ilişkisi üzerine inceleme, eleştiri ve fikir yazılarının yer aldığı sayıda özgün hikâyelerin yanı sıra “Teorik Okumalar” ve “Üç Nokta Atışı” bölümleri de dosyaya eşlik ediyor. Yunus Emre Özsaray, “Aç Kapıyı Bezirgânbaşı” başlıklı sunuş yazısında ahlakla edebiyatın doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaparken, kurmaca yazının ahlak vurgusundan bağımsız olamadığına değiniyor.

e-Kitapları sevemedik Türkiye, e-Kitap kullanma alışkanlıklarında dünya ortalamasının altında kaldı.