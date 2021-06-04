Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Uluslararası festivallerdeki yolculuğuna devam edecek olan film, haziran ayında Çin’de yapılacak 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali’ne ve İspanya’da 36. Uluslararası Valencia Film Festivali’ne katılacak. “Okul Tıraşı”, disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan ama bürokrasi yüzünden zor durumda kalan Yusuf’un hikâyesini merkezine alıyor... Filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız paylaşıyor.