Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de kapılarını aralaması beklenen sinema salonlarının açılışı gelecek aya kaldı. 1 Haziran’da salonların açılmasına dair İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı ama aynı gün sinema salonu sahiplerinin talebi doğrultusunda bu tarih, 1 Temmuz’a tehir edildi. “Hemen açılmayalım” talebinde bulunan salon sahipleri, büyük kalabalıkları yeniden sinemalara çekebilmek için ses getirecek filmlerin vizyon tarihlerini bekliyor.

HIZLI VE ÖFKELİ AÇILIŞ!

Hâlihazırdaki vizyon takvimine bakıldığında sinemaların popüler aksiyon filmi “Hızlı ve Öfkeli” serisinin dokuzuncu halkasıyla kapılarını açacağı görülüyor. Filmin başrollerinde Vin Diesel, Charlize Theron ve Helen Mirren gibi yıldız oyuncular yer alıyor. “Nomadland” gibi bu sene Oscar alan filmlerin de ilk haftalarda seyirciyle buluşması için dağıtımcıların görüşmeleri sürüyor. Açılıştan sonraki ikinci haftada ise çok beklenen süper kahraman filmi “Black Widow” vizyona girecek. Scarlett Johansson’ın başrolünde olduğu eser, 9 Temmuz’da seyirciyle buluşacak. 16 Temmuz’da “Space Jam: Yeni Efsane”, 30 Temmuz’da “The Suicide Squad: İntihar Timi” ve “Jungle Cruise” beyazperdede yer alacak.