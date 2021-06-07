Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk bilim adamları ve Türk medya sanatçı Refik Anadol bugünlerde görülebilen bir sanat projesinde ele ele verdi... Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibinin üzerinde çalıştığı hücre mimarisi çalışmaları Anadol tarafından dijital sanat eserine dönüştürüldü. Hücrelerin içerisinde ‘moleküler’ bir yolculuğa çıkaran ‘Molecular Architecture’ (Moleküler Mimari) projesi, dünyanın önde gelen sanat faaliyetlerinden 17. Venedik Bienali’nde izleyiciyle buluşuyor.

HAYAL GÜCÜNÜN ÖTESİNDE

Sabri Ülker Vakfı sponsorluğundaki sergide, Prof. Dr. Hotamışlıgil’in 5 yılda ürettiği verilerle hücre mimarisinin Anadol tarafından üç boyutlu hâle getirilmiş çarpıcı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Hayatın altında yatan sonsuz bilgi ve düzenin büyüleyiciliğini ortaya koyan sergi, bilimsel çaba ile sanatın gücünü birleştiriyor. Anadol’un eserleri, biyolojik sistemin sonsuz ‘ahenkli’ karmaşasının insanın hayal gücünün ne denli ötesinde olduğunu fark ettiriyor. ‘Molecular Architecture’ 21 Kasım’a kadar görülebilecek.