Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat, pandemi dolayısıyla kültür sanat hayatının içerisinde fiziki olarak bulunamayan sanatseverlere yedi ay boyunca tamamı online ve ücretsiz olarak YouTube kanalı ile internet sitesinden 250 içerik sundu. 561 sanatçının ve 100’e yakın sahne arkası personelinin iş birliğinde hazırlanan programlar, 35 milyondan fazla seyredildi. Sezonu değerlendiren İş Sanat Genel Müdiresi Zuhal Üreten, pandeminin negatif etkilerine neredeyse her sektörden çok daha fazla maruz kalan sektör çalışanları ile dayanışmak üzere yola çıktıklarını belirterek “Buruk duygularla başladığımız bu sezonda hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfettik” dedi.