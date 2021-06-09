Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde yarın başlayıp 6 Temmuz’a kadar devam edecek anma programında, sergiden konser ve söyleşilere kadar birçok faaliyet tertiplenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğindeki programa, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü destek veriyor.

ÖZEL EŞYALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anma programı çerçevesinde yarın açılacak sergide ziyaretçiler, usta yazarın zengin dünyasını görebilecek. Sergide usta yazar Tanpınar’ın önemli eserlerinin yanı sıra, özel eşyalarından el yazması metinlerine, şahsi notlarından imzalı kitaplarına ve fotoğraflarına kadar birçok hatırası ilk defa gün yüzüne çıkacak.