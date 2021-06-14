Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugünlerde Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde görülebilen “Doğumunun 120. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar” adlı sergi, meşhur yazarın edebiyat çalışmalarının arka planına ziyaretçilerini ortak ediyor. Sergide İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türkiyat Enstitüsü gibi koleksiyonlardan seçilen ve bazıları ilk defa gün yüzüne çıkan eserler teşhir ediliyor.

ENTERESAN NESNELER

Tanpınar’ın kaleme aldığı mektuplar, tefrikaların yanına düştüğü notlar, üniversitede ortak kullandığı masa-sandalye, imzaladığı kitapları ve bir yemek masasında dostlarının kendisi için imzaladığı peçete gibi sıra dışı nesneler sergide görülebiliyor. Sergi, Tanpınar’ın bazı eserlerinin ortaya çıkış safahatını da gözler önüne seriyor. “Beş Şehir” romanının İstanbul kısmından daktilo edilmiş bir parça ve “Huzur” romanından bir eskiz onlar arasında yer alıyor. Tanpınar’ın notlarının Osmanlıca olması ise dikkat çekiyor. Ara Güler tarafından çekilen Tanpınar fotoğrafları ve Zeki Coşkun tarafından senaryoları kaleme alınan 3 adet video art da sergi boyunca seyredilebiliyor. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünü yaptığı sergi, 6 Temmuz’a kadar açık kalacak.