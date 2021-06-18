Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan “Andy Warhol - Durmadığınız Sürece Ne Kadar Yavaş Gittiğiniz Önemli Değil” isimli kitap, tanınmış sanatçının zorlu şartlardaki mücadelesinden, kalabalıklar içindeki yalnızlığına kadar hayatının bütün detaylarını irdeliyor. Kitabı hakkında konuşan Kırçuval “Bu kitap, şartlar ne kadar zorlasa da pes etmeden hayallerinin peşinde koşan bir sanat ikonunun yolculuğudur. Günümüzü yıllar öncesinden büyük bir öngörü ile kucaklayan Andy Warhol’u dijital dünyanın insanlarına anlatmak istedim” ifadelerini kullanıyor.