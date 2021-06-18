Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

YUMURCAK

ŞARLO'NUN DRAMI

Sinemanın ikonik isimlerinden Charlie Chaplin, küçük yaşta babası tarafından terk edildiği için baba hasretiyle büyümüştür. Şarlo lakaplı oyuncu, belki de bu sebeple çektiği “Yumurcak” ta (1921) içli bir baba oğul hikâyesi anlatır. Sokağa bırakılan bir bebeğe, Şarlo’nun sahip çıkmasını merkezine alan diyalogsuz eser, yönetmenin hayatı gibi hüzünle mizahı harmanlamaktadır.

BİSİKLET HIRSIZLARI

BABA OĞUL ARAYIŞTA

Yönetmen Vittorio De Sica’nın “Bisiklet Hırsızları” (1948) isimli şaheseri II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik buhran günlerinden tesirli bir film... Evlatlarına bakmak için güç bela iş bulan Antonio (Lamberto Maggiorani), aynı gün iş yaptığı bisikletini çaldırır ve oğluyla birlikte dramatik bir arayışa girer... “İtalyan Yeni Gerçekçilik” rüzgârının zirvelerinden olan film, sinema tarihinde derin izler bıraktı.

BABA

SADECE MAFYA BABASI DEĞİL

İsmiyle müsemma “Baba”, destansı bir mafya hikâyesi anlatsa da sinema tarihinin en ikonik babasını tasvir ediyor. Yönetmen Francis Ford Coppola’nın üçlemesinin ilki, Vito Corleone’nin (Marlon Brando) hem bir “mafya babası” olarak karanlık savaşına hem de “hakiki bir baba” olarak evlatlarını suçtan uzak tutma mücadelesine odaklanıyordu. Oyunculuklarından ezgilerine kadar zihinlere kazınan eser, ittifakla “şaheser” olarak kabul gördü.

KRAMER, KRAMER'E KARŞI

ANNE KAÇARSA...

Anne Joanna bir gün “kendini gerçekleştirmek” için evini terk eder. Baba Ted (Dustin Hoffman) ve oğlu Billy bir başlarına kalmıştır. Ancak ihmalkâr bir baba olan Ted, artık oğlunu tanıma fırsatı bulmuş, ona anne olmuştur. Ta ki gerçek “anne” çıkıp gelene kadar... Yönetmen Robert Benton’ın “Kramer, Kramer’e Karşı”sı (1979) sinemada modern aile filmlerinin öncülerinden. Eser, bugünlerde daha farklı bir mana kazandı...

UMUDUNU KAYBETME

YANIMDA OĞLUM VAR!

Gabriele Muccino’nun “Umudunu Kaybetme”si (2006) de en dokunaklı baba filmlerinden... Pazarlamacı Christopher iflas edince eşi evi terk edip kayıplara karışıyor. Talihsiz adam, oğluyla bir başına kalıp sokaklara düşüyor. Ancak oğlunun sevgisi, Christopher’ın umudunu besleyen yegâne güç oluyor. Will Smith’in oğlu Jaden’le birlikte rol aldığı eserin tesir gücü, sahiciliğinden geliyor.

YILDIZLARARASI

SEVGİ PEŞİNDE

Christopher Nolan’ın “Yıldızlararası” ise (2014) dünyanın zor bir döneme girdiği gelecekteki yeni hayat arayışlarına odaklansa da özünde baba evlat sevgisi anlatıyor. Cooper, kızına daha iyi bir gelecek hazırlamak için fezada gezegen arayışına çıkan NASA ekibine katılıyor. Bu arayışta keşfettiği şey ise kızıyla irtibatından gelen katıksız sevgi oluyor...

BÜYÜK BALIK

BÜYÜKLERE MASALLAR

William, ölümcül bir hastalığa yakalanan babasını son defa görmek için eve dönmüştür. Bu esnada babasını daha iyi tanımak için hakkında hikâyeler toplamaya başlar. Böylece efsanelerle dolu bir masalın içerisinde kendisini çoktan bulmuştur bile... Tim Burton’ın Daniel Wallace’ın kitabından sinemaya adapte ettiği “Büyük Balık” (2003) fantastik ögelerle dolu, sıra dışı bir baba oğul macerası...

AZAP YOLU

KARANLIK GİRDAP

“Azap Yolu” (2002) da tıpkı “Baba” serisi gibi suçla evlat sevgisinin birbirine karıştığı filmlerden... Mafya tetikçisi Sullivan’ın adına çalıştığı adamın oğlu tarafından öldürülmek istenmesi, kendi oğlunu da tehlikeye çekiyor. Ortaya babalar ve evlatların karşı karşıya geldiği bir dram çıkıyor. Sam Mendes’in yönettiği eser, karmaşık ve karanlık bir atmosfere sahip...

DAHA BİZDEN BABALAR

Yerli sinemada da çarpıcı baba hikâyeleri var. Ergin Orbey’in yönettiği “Bizim Aile”de Münir Özkul’un canlandırdığı evin babası Yaşar Usta “Bak beyim, sana iki çift lafım var” repliğiyle hatırlanıyor. Çağan Irmak’ın “Babam ve Oğlum” u, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” ve Kıvanç Sezer’in “Babamın Kanatları” Türk sinemasında baba karakterleriyle ünlenen filmler arasında yer alıyor...